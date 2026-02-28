Denizli'de erkek şiddeti: ''Sigara içiyor'' bahanesiyle evli olduğu kadına bıçakla saldırdı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde Ayhan Atçalıoğlu (47), sigara içtiği için tartıştığı öne sürülen evli olduğu kadın Habibe Atçalıoğlu’nu (43) çalıştığı iş yerinde 13 bıçak darbesiyle ağır yaraladı.

Olay, dün sabah saatleri sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Akçeşme Mahallesi’ndeki bir otomobil satış ve servis bayisinde meydana geldi.

Sarayköy ilçesinde yaşayan Ayhan Atçalıoğlu, iddiaya göre evli olduğu kadın Habibe Atçalıoğlu ile sigara içtiği için bir süre önce tartıştı.

Ayhan Atçalıoğlu, önceki gün evli olduğu kadının çantasında sigara görünce Habibe Atçalıoğlu ile bir kez daha tartıştı.

Habibe Atçalıoğlu’nun gece eve gelmeyip, annesinde kalmasına ve sigara içmesine sinirlenen Ayhan Atçalıoğlu, Habibe Atçalıoğlu'nun iş yerine gitti.

Burada yanında taşıdığı bıçağı çıkartan Ayhan Atçalıoğlu, diğer çalışanların gözü önünde Habibe Atçalıoğlu’nu karın, kasık, kol ve bacak bölgelerinden bıçakladı.

Habibe Atçalıoğlu, vücuduna aldığı 13 bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

Ayhan Atçalıoğlu ise iş yerindeki diğer personeller tarafından etkisiz hale getirildi.

Ağır yaralanan Habibe Atçalıoğlu, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesine alınan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan iş yerindeki personeller tarafından etkisiz hale getirilen Ayhan Atçalıoğlu ise polis tarafından olayda kullandığı bıçak ile gözaltına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.