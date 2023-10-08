Denizli'de evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

Denizli'nin Honaz ilçesinde, bir evden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

Kızılyer Mahallesi'ndeki bir evden 50 bin lira değerinde televizyon, tablet ve bilgisayar çalındı.

Evdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, şüphelilerin İ.B. (31) ile A.G. (32) olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kamera kayıtlarında, yüzlerine bez sarmış şüphelilerin, eve girmeleri ve çaldıkları eşyalarla evden ayrılmaları yer alıyor. Bir zanlının, fark ettiği kameralardan birine baltayla zarar verdiği an da kayıtlarda görülüyor.