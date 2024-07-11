Denizli'de evli olduğu kadını darp eden erkek öldürüldü

Denizli'nin Güney ilçesinde A.K. isimli kadın, kendisini ve çocuğunu darp ettiği gerekçesiyle evli olduğu Murat K. isimli erkeği başına vurduğu demir sopayla öldürdü. Olayın ardından A.K. gözaltına alındı, çocuk ise kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Güncel 11.07.2024 11:57 Giriş: 11.07.2024 11:57

Güncelleme: 11.07.2024 12:05 Kaynak: AA

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