Denizli'de evli olduğu kadını darp eden erkek öldürüldü
Denizli'nin Güney ilçesinde A.K. isimli kadın, kendisini ve çocuğunu darp ettiği gerekçesiyle evli olduğu Murat K. isimli erkeği başına vurduğu demir sopayla öldürdü. Olayın ardından A.K. gözaltına alındı, çocuk ise kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Denizli'nin Güney ilçesinde evli olduğu Murat K. isimli erkeği kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle öldüren kadın gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Aşağıçeşme Mahallesi'nde yaşayan A.K. (42) ile evli olduğu Murat K. (44) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. A.K, demir sopayla Murat K'nin başına vurdu.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KAVGA SIRASINDA OĞLUNU BIÇAKLA YARALADI
Sağlık ekipleri Murat K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Gözaltına alınan kadının, ilk ifadesinde Murat K'nin kendisini sürekli darbettiğini, uyuşturucu kullandığını ve kavga sırasında oğlunu kolundan bıçakla yaraladığını, bunun üzerine demir sopayla vurduğunu söylediği öğrenildi.
F.K. isimli çocuk ise kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.