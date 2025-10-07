Giriş / Abone Ol
Denizli'de evli olduğu kadını katleden erkek intihar etti

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde Tunay A. isimli erkek, 6 ay önce evlendiği Keziban A.’yı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti. Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Kadın
  • 07.10.2025 08:42
  • Giriş: 07.10.2025 08:42
  • Güncelleme: 07.10.2025 08:45
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde evli olduğu Keziban A.'yı tüfekle katleden Tunay A. intihar etti.

İncilipınar Mahallesi 1253 Sokak'taki 5 katlı apartmanda yaşayanlar, binanın üçüncü katındaki daireden silah sesleri gelmesi üzerine polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen ekipler, Tunay A'nın (42) 6 ay önce evlendiği Keziban A'yı (42) tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiğini belirledi.

Cenazeler, otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Keziban A'nın oğlunun da evde yaşadığı ve olay saatinde dışarıda olduğu öğrenildi.

