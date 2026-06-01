Denizli'de feci trafik kazası Ι Otobüs küle döndü: Pek çok soru yanıt bekliyor

Bayramın son günü Denizli’nin Sarayköy ilçesinde İzmir-Antalya seferini yapan Pamukkale Turizm’e ait yolcu otobüsü, Denizli-Aydın Otoyolu’nda bariyerlere çarptıktan sonra yanarak kullanılamaz hale geldi. Kazada sürücü dahil 1’i 9 aylık bebek olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Kaza, bayram dönüşü artan trafik yoğunluğunu, uzun yol güvenliğini, şoförlerin çalışma ve dinlenme sürelerini, araçların teknik kontrollerinin yapılması gibi pek çok soruyu da gündeme getirdi.

DEMİR İSKELETİ KALDI

Kaza, cumartesi gece 01.40 sıralarında Aydın-Denizli Otoyolu’nun Tırkaz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir-Antalya seferini yapan 50 yaşındaki Mustafa Fevzi Merdin idaresindeki yolcu otobüsü, şoförünün kontrolünden çıkması üzerine bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kazada otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdin ile yolculardan Merve Erik, Fatma Kartal, Kırgızistan uyruklu Gülitay Boğa, Zehra Eyiol, Hayriye Arıkan, Civan Şen ve 9 aylık oğlu Eyip Miraç Şen hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Olay anında baba Civan Şen’in, 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen’i korumak için üzerine kapandığı öğrenildi. Faciada, yangının başlamasının ardından otobüste yaşanan kargaşada bazı yolcuların kapı boşluklarında meydana gelen sıkışma sonucu hayatlarını kaybettikleri öne sürüldü. Alevlerin otobüsün tavanını, yan panellerini ve iç aksamını tamamen eriterek yok ettiği, yolcu koltuklarından geriye sadece çıplak demir iskeletlerin kaldığı görüldü. Habertürk’e konuşan İleri Sürüş Teknikerleri Uzmanı Mert İntepe şunları söyledi: “Dümdüz bir güzergah olduğunu ve tek taraflı bir kaza olduğunu görüyoruz. İnsan hayatıyla pazarlık yapılmaz. Bu araçta otomatik yangın söndürme sistemi var mıydı, çalışıyor muydu?” diye sordu.

YANIT BEKLEYEN SORULAR

Kazaya teknik arıza mı neden oldu?

Sürücünün çalışma ve dinlenme süreleri uygun muydu?

Araç en son ne zaman bakımdan geçti?

Otomatik yangın söndürme sistemi var mıydı?

Hız limiti aşılmış mıydı?

Yeterli denetimler yapılıyor muydu?

YOLLARDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından dönüş yoluna geçen sürücüler yollarda yoğunluğa neden oldu. Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun İstanbul istikameti Bolu kesiminde cuma günü başlayan yoğunluk dün de sürdü. Bodrum’da araçlarıyla dönüşe geçen tatilciler nedeniyle hareketlilik yaşandı. İlçeden son 36 saatte 25 binden fazla aracın çıkış yaptığı belirtildi. Yoğunluk nedeniyle Bodrum-Milas kara yolu Güvercinlik istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Öte yandan havalimanlarında da yoğunluk oluştu.