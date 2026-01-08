Denizli'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Pamukkale ilçesinde saatte 75-88 kilometre hızla kuvvetli fırtına, Merkezefendi ilçesinde ise saate 103-117 kilometre hızla çok şiddetli fırtına etkili oluyor.

Pamukkale ilçesi Güzelköy Mahallesi'ndeki bir evin çatısı, tren yoluna uçtu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler tarafından çatı parçaları temizlendi, yaklaşık 1 saat ulaşım sağlanamayan tren yolu yeniden açıldı.

Dokuzkavaklar Mahallesi'ndeki Hasan Güngör Spor Salonu'nun çatısının büyük bir bölümü rüzgar nedeniyle koparak çevreye saçıldı. Polis ve itfaiye ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle bir halı sahayı çevreleyen tel örgünün bir kısmı yere yattı, bazı binaların çatıları zarar gördü.

Yol kenarlarında bulunan ağaçlar park halindeki araçların üzerine devrildi.

Honaz İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının çatısı da rüzgar nedeniyle zarar gördü, ekipler bölgede önlem aldı.

İtfaiye ekipleri, kuvvetli rüzgarın etkisini gösterdiği bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

​​​​​​​- Motosiklet ulaşımına kısıtlama

Öte yandan Denizli Valiliği, olumsuz hava koşulları sebebiyle motosiklet, elektrikli scooter ve motorlu kuryelerin bugün saat 11.30 ile 18.00 arasında trafiğe çıkışlarının durdurulduğunu bildirdi.