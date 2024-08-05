Denizli'de göçmenler için nikah ücreti 100 kat artırıldı

Denizli’de CHP’li Sarayköy Belediyesi, nikah ve adres numarataj ücretlerini mülteciler için KDV hariç 30 bin TL olarak belirledi. Alınan kararlardan sonra konuşan Sarayköy Belediye Başkanı Mehmet Salih Konya "Bu gündemimizin ana konusu Suriyeliler. Bizim memleketimizde bizim kurallarımız geçerlidir" dedi.

Denizli’de CHP'li Sarayköy Belediyesi’nde KDV hariç 300 lira olan nikah ücreti göçmenler için 100 kat artırılarak KDV hariç 30 bin lira olarak belirlendi. Karar, oy birliği ile alındı.

Temmuz Ayı Meclis Toplantısı'nın 4 Temmuz tarihli 1. birleşiminde ‘evlendirme dosyası hazırlama ücreti 300 TL (KDV hariç)’ ibaresinin ‘Yabancı çiftlerden alınacak nikah akdi ücreti 30 bin lira + KDV’ olarak değiştirilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'nda ise 09.10.2023 tarih ve 55 sayılı meclis kararıyla onaylanan 2024 gelir ücret tarifesine; adres ve numarataj belgesi ücreti, yabancılardan ‘30 bin TL+KDV’ şeklinde ücret eklenmesi konusuna 1 Ağustos 2024 tarihli 1. birleşim 2. oturumda karar verildi.

Evresel'in aktardığına göre, Afyonkarahisar Belediyesi’nin aynı ayrımcı kararına mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıkmıştı.

"GÜNDEMİMİZİN ANA KONUSU SURİYELİLER"

Alınan kararlardan sonra konuşan Sarayköy Belediye Başkanı Mehmet Salih Konya "Bu gündemimizin ana konusu Suriyeliler. Bizim memleketimizde bizim kurallarımız geçerlidir ve misafirlik de belli bir yere kadar, belli bir saatten sonra sıkıntı veriyor, biz yöneticiler ve vatandaşlar bu sıkıntıyı yaşamaktayız. Şu anda bizim geleceğimizi sıkıntıya sokan bir süreç içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Bizler de Sarayköy Belediyesi’nin yöneticileri olarak gerek iktidar gerekse muhalefet meclis üyeleri olsun vatanımızın birliği ve beraberliği aynı şekilde memleketimizdeki yaşam kalitesinin yükselmesi için biz yöneticiler olarak bazı önlemler almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Konya, "Yabancı uyruklu vatandaşlarda gerek numarataj, gerek adres gerekse nikah ücretleri konusunda arttırım kararı aldık, yabancı uyruklu vatandaşlar evlenmek veya ilçemizde oturmak istiyorlarsa artık aldığımız bu kararları yerine getirmek zorundalar ve bu saatten sonra da yabancı uyruklu kişiler memleketimizde yaşayacaklarsa da bu bedeli ödemek zorundalar. Bundan sonraki süreç içerisinde belediyemizin yabancı uyruklu kişilere yardımı veya bu kişilerin işlerini kolaylaştırmaya yönelik bir faydası olmayacaktır" dedi.

AFYON’DA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLMİŞTİ

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, Afyonkarahisar Belediye Meclisi tarafından alınan ve göçmenler için nikah ücretini 25 kat artırarak 10 bin liraya çıkartan kararın iptali için idare mahkemesinde dava açmış, mahkeme, Temmuz 2024’te yürütmenin durdurulmasına karar vermişti.

Dernek yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "Afyonkarahisar Belediye meclisinde alınan 'Sığınmacılar için nikah ücretini 25 kat artırarak 10 bin liraya çıkarması' kararının iptaline ilişkin idare mahkemesinde açtığımız davada yürütmenin durdurulmasına karar verildi. Mahkeme, kararında söz konusu işlemin hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğunu ayrıntılı bir şekilde ele aldı."