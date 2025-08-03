Denizli'de gölete düşen kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Denizli'nin Buldan ilçesinde, gölete düştükten sonra kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Dımbazlar Göleti'ne düştükten sonra kaybolan İbrahim Kayaaslan'ın bulunması için çalışma yürütüldü.

Yaklaşık 4 saat süren arama kurtarma çalışmalarının ardından Kayaaslan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Büyükşehir Belediyesi su altı arama kurtarma ekipleri, Kayaaslan'ın cesedini sudan çıkardı.

Kayaaslan'ın cesedi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Bölgede bekleyen Kayaaslan'ın yakınları büyük üzüntü yaşadı.

***

NE OLMUŞTU?

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan İbrahim ve Samime Kayaaslan çifti dün, hafta sonu tatilinde zaman geçirmek amacıyla Dımbazlar Göleti'ne gitmişti.

İbrahim Kayaaslan, bir süre sonra gölete düşmüş, eşinin çırpındığını fark eden Samime Kayaaslan da onu kurtarmak için suya atlamıştı.

Çevredeki balıkçılar tarafından sudan çıkarılan kadın, Buldan Devlet Hastanesine kaldırılmış, gözden kaybolan İbrahim Kayaaslan'ın bulunması için Denizli Büyükşehir Belediyesi su altı arama kurtarma ekiplerince çalışma başlatılmıştı.