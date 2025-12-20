Giriş / Abone Ol
Denizli'de halk otobüsünün çarptığı yurttaş hayatını kaybetti

Yurt
  Giriş: 20.12.2025 16:51
Kaynak: AA
Denizli'de halk otobüsünün çarptığı yurttaş hayatını kaybetti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde halk otobüsünün çarptığı yaya hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, A.D'nin kullandığı 20 AZU 40 plakalı Denizli Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Hayrettin Cihan'a (61) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Cihan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

