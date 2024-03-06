Denizli'de hastane kafeteryasındaki silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinin bahçesindeki kafeteryada silahlı saldırıya ilişkin yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince dün düzenlenen eşzamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. (24), M.B. (20) ile olay sırasında yaralan Ş.U. (21) tutuklandı, A.A. (25) ile O.K. (41) adli kontrol şartıyla salıverildi.

İki grup arasında husumet olduğu, silahlı saldırıyı gerçekleştirilen 2 zanlının olayın ardından kendilerini bekleyen sahte plakalı araçla kaçtıkları belirtildi.

Olayda yaralanan 7 kişiden 2'sinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Pamukkale ilçesinde 1 Mart'ta hastanenin bahçesindeki kafeteryada oturan Kemal Ş, Ahmet K, Ahmet Can Y, Ş.U, Gökhan İ, İsmail Ö. ve Hasan Hüseyin Ç. tabancayla ateş açılması sonucu yaralanmış ve olayla ilgili 5 kişi yakalanmıştı.​​​​​​​