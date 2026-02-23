Denizli'de havaya ateş edip polisten kaçan aday sürücünün ehliyeti iptal edildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, seyir halinde havaya ateş açtıktan sonra polisten kaçan otomobil sürücüsünün ehliyeti iptal edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İncilipınar Mahallesi'nde bir araçtan havaya ateş edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Plakası tespit edilen otomobil, Fevzi Çakmak Bulvarı'nda polisin "dur" ihtarına uymayarak denetim noktasından kaçtı.

Polisin bir süre takip ettiği otomobil sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.

Araç sürücüsü B.B. hakkında silahla ateş etme ve ilgili diğer suçlar kapsamında gerekli adli ve idari işlemler yapıldı, aday sürücü olması nedeniyle sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi.

Otomobilden atıldığı değerlendirilen 5 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Öte yandan otomobilin polisten kaçtığı anlar Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından kaydedildi.