Denizli'de havuza düşen temizlik işçisi kadın hayatını kaybetti

Denizli''nin Merkezefendi ilçesinde temizlik için gittiği villada yüzme havuzuna düşen 44 yaşındaki Havane Oy, iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

İş cinayeti,, önceki gün Göveçlik Mahallesi'nde meydana geldi. Gündelik temizlik işlerine giden 1 çocuk annesi Havane Oy, bir villada temizlik yaparken yüzme havuzu kenarındaki camları silmeye başladı.

Bu sırada dengesini kaybeden Oy, havuza düştü. Yüzme bilmeyen Oy'un suya düştüğünü bir süre sonra çevredeki komşular fark etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Komşular tarafından havuzdan çıkarılan Oy, ambulansla Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Oy, bu sabah yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.