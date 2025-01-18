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Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 18.01.2025 22:26
  • Giriş: 18.01.2025 22:26
  • Güncelleme: 18.01.2025 22:26
Kaynak: AA
Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

S.S.Ç. idaresindeki 06 CPS 975 plakalı otomobil, Merkez Efendi Mahallesi Yeşilköy Caddesi'nde H.E'nin (19) kullandığı 20 BCE 66 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle takla atıp ters dönen 20 BCE 66 plakalı otomobildeki sürücü H.E. ile annesi C.E. ve kardeşi C.E. (13) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan anne C.E'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan diğer otomobilin sürücüsü S.S.Ç. ise ifadesini almak üzere polis merkezine götürüldü.

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