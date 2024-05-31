Denizli'de iş cinayeti: Beton mikserinin ayağına sıkışan işçi öldü
Denizli'nin Tavas ilçesinde bir inşaatta işçi olarak çalışan Mustafa Marık (51), beton mikserini ayağına sıkışarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
Denizli'nin Tavas ilçesinde beton mikserinin hareket eden ayağına başı sıkışan işçi yaşamını yitirdi.
Karahisar Mahallesi'nde bir inşaatta işçi olarak çalışan Mustafa Marık (51), beton mikserini sabitleyen ayağın hareketi sırasında başını, mikserle ayak arasına sıkıştırdı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaptığı kontrolde, Marık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Marık'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.