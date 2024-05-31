Denizli'de iş cinayeti: Beton mikserinin ayağına sıkışan işçi öldü

Denizli'nin Tavas ilçesinde bir inşaatta işçi olarak çalışan Mustafa Marık (51), beton mikserini ayağına sıkışarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çalışma Yaşamı 31.05.2024 17:10 Giriş: 31.05.2024 17:10

Güncelleme: 31.05.2024 17:10 Kaynak: AA

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