Denizli'de iş cinayeti: Çöp kamyonuna sıkışan işçi hayatını kaybetti
Denizli’nin Çal ilçesinde belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan 33 yaşındaki Ahmet Temiz, çöp konteynerini boşalttığı sırada dengesini kaybederek kamyonun arkasına düştü. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren işçinin ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA
Denizli'nin Çal ilçesinde çöp toplama kamyonunun arkasına sıkışan temizlik işçisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Çal Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Ahmet Temiz (33), çöp konteynerini, aracın arkasına boşalttıktan sonra dengesini kaybederek içeriye düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Çal Devlet Hastanesine kaldırılan Temiz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.