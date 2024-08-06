Denizli'de iş cinayeti: İnşaatın 4. katından düşen işçi öldü

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı bir mahallede yapımı devam eden inşaatta çalışan 42 yaşındaki Ramazan Soy isimli işçi, 4. kattan zemine düşerek hayatını kaybetti.

Denizli’de inşaattan düşerek ağır yaralanan inşaat işçisi, kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Olay, Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Kumavşarı Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; mahallede devam eden bir inşaatta çalışan 42 yaşındaki inşaat işçisi Ramazan Soy, 4 katta çalıştığı esnada zemine düştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Soy’un düştüğünü gören diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Soy, ambulans ile hastaneye sevk edildi.



Durumu ağır olan Soy, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Soy’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.