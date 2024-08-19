Denizli'de izne giden sözleşmeli onbaşı, arkadaşı tarafından bıçakla öldürüldü

Hakkari’de görev yapan ve Denizli’ye ailesinin yanına izne giden sözleşmeli piyade onbaşı, tartışma yaşadığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi’nde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, Hakkari’nin Derecik ilçesinde görev yapan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Muhammet Yazır, memleketi Denizli’ye ailesinin yanına izne gitti..

Muhammet Yazır, 17 Ağustos Cumartesi gecesi arkadaşları E.B, H.B, T.Ç, U.T. ve S.A. ile birlikte eğlence mekanına gitti.

Eğlence mekanı çıkışında Muhammet Yazır ile arkadaşları arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.A, yanındaki bıçakla Muhammet Yazır’ı her iki kalça bölgesinden bıçaklayarak diğer arkadaşlarıyla birlikte olay yerinden kaçtı.

EĞLENCE MEKANININ YAKININDA BULUNDU

Gece saat 02.00 sıralarında yaşanan olaydan bir süre sonra eğlence mekanına yakın bir bölgede vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Muhammet Yazır, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada tedavi altına alınan Muhammet Yazır, dün öğleden sonra doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Adli tıp morgunda yapılan otopsinin ardından Muhammet Yazır için bugün askeri tören düzenlendi.

Asri Mezarlık Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Yazır’ın cansız bedeni, Bozburun Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, olayın ardından şüpheliler polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sorguya alınan S.A’nın emniyetteki ifadesinde, Muhammet Yazır’ı kendisinin bıçakladığını itiraf ettiği öğrenildi.