Denizli'de kamu kurumunda taciz iddiası: Müdür hakkında soruşturma açıldı

Denizli’de antrenör, personel ve sporcuları taciz ettiği öne sürülen müdür hakkında idari soruşturma açıldığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre; Denizli’de bir kamu kurumunda görev yapan S.E. ve İ.K. isimli iki kadın antrenör, kurumda görevli müdür D.C.’nin kendilerini taciz ettiğini ileri sürerek Denizli Valiliğine dilekçe ile müracaat etti.

Ardından biri çalışan diğerleri ise memur ve antrenör olmak üzere 4 kadın daha müdürden şikayetçi oldu.

BAKANLIK MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Şikayetleri değerlendiren Denizli Valiliği konuya ilişkin idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, bakanlık tarafından da konunun araştırılması için bir başmüfettiş görevlendirildi.

Soruşturma kapsamında şikayetçi 6 kişinin yanı sıra biri 17 yaşında sporcu olmak üzere 14 kadın daha mağdur veya tanık olarak müfettişe ifade verdi.

20 KİŞİ DİNLENDİ

Toplam 20 kişinin dinlendiği idari soruşturmada suçlamaların hedefi olan müdür D.C’nin daha önceki ilçe müdürlüğü görevi esnasında da benzer iddialarla gündeme geldiği ileri sürüldü.