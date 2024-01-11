Denizli'de kamyonetin çarptığı kişi öldü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kamyonetin çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

M.D. yönetimindeki 20 B 9450 plakalı kamyonet, Akkonak Mahallesi Yeşilköy Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Remzi Özcan'a (54) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Özcan, sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Özcan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü gözaltına alındı.