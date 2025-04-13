Denizli'de kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kaynak: AA
DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Hüseyin Orul (57) yönetimindeki 34 GDB 252 plakalı kamyonet, Duacılı Mahallesi'ndeki kontrolsüz kavşaktan dönüş yaptığı sırada, Denizli-Aydın kara yolunda ilerleyen B.H.K. (30) idaresindeki 09 AEA 999 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada kamyonet sürücüsü Orul, olay yerinde yaşamını yitirirken yanındaki eşi S.O. (51) ağır yaralandı. Yaralı, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü B.H.K. gözaltına alındı.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.