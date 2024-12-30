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Denizli'de kar yağışı: Antalya kara yolu tek yönlü ulaşıma kapatıldı

Denizli-Antalya kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle Antalya yönüne ulaşıma kapatıldı.

Güncel
  • 30.12.2024 11:17
  • Giriş: 30.12.2024 11:17
  • Güncelleme: 30.12.2024 11:19
Kaynak: AA
Denizli'de kar yağışı: Antalya kara yolu tek yönlü ulaşıma kapatıldı
Fotoğraf: AA

Denizli-Antalya kara yolu kar yağışı nedeniyle tek yönlü ulaşıma kapatıldı.

Denizli'nin yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini sürdürüyor.

Bu kapsamda Denizli-Antalya kara yolu, Cankuratan mevkisinde yoğun kar ve buzlanma nedeniyle Antalya yönüne ulaşıma kapatıldı.

Fotoğraf: AA

Bölgede yolda kalan araçları kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Öte yandan trafik ekipleri, Kelleci Kardeşler mevkisinde oluşturduğu kontrol noktasında, kar lastiği ve zinciri olmayan ağır tonajlı araçların geçişine izin vermiyor.

Karayolları ekipleri de bölgede tuzlama ve küreme çalışmaları yapıyor.

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