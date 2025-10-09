Giriş / Abone Ol
Denizli'de karbonmonoksit gazından zehirlenen Durkadın Kandemir ve kızı Bahar Kandemir yaşamını yitirdi.

Güncel
  • 09.10.2025 16:21
  • Giriş: 09.10.2025 16:21
  • Güncelleme: 09.10.2025 16:28
Kaynak: AA
Denizli'de karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve kızı hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve kızı hayatını kaybetti.

Akalan Mahallesi'ndeki müstakil evde yaşayan 94 yaşındaki Durkadın Kandemir ile kızı 54 yaşındaki Bahar Kandemir'den haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi.

Evde hareketsiz halde bulunan anne ve kızının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Anne kızın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdiği belirtildi.

