Denizli'de kaybolan 4 yaşındaki çocuğun cansız bedeni suda bulundu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde dün ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 4 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Kocabaş Mahallesi'nde dün evlerinin önünde oynadığı sırada kaybolan Nazlı Ş'nin (4) bulunması için başlatılan arama çalışmalarında, Denizli Büyükşehir Belediyesi su altı ekipleri Damlar mevkisinde, Aksu Çayı yatağındaki ağaçların etrafında çalışma yürüttü.

Nazlı Ş'nin cansız bedeni, çayda ağaç dallarına takılı halde bulundu.

Ekipler tarafından sudan çıkarılan naaşta yapılan ilk incelemede darp, kesici veya delici alet izine rastlanmadı.

Nazlı Ş'nin naaşı, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığına gönderilecek.

Kocabaş Mahallesi'nde dün Nazlı Ş'den haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş ve bölgede arama çalışması başlatılmıştı.

Nazlı Ş'nin evlerine yakın bir noktadaki demiryolunun üzerinde yürüdüğü görüntüler, mahalledeki bir evin güvenlik kamerasınca kaydedilmiş, bunun üzerine arama çalışmaları demir yolu ve yanındaki derede yoğunlaştırılmıştı.