Denizli'de kaybolan 4 yaşındaki Nazlı'nın cansız bedeni bulundu

Denizli'nin Honaz ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 4 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu.

Kocabaş Mahallesi'nde evlerinin önünde oynadığı sırada kaybolan Nazlı Ş'nin bulunması için çalışma başlatıldı. Nazlı Ş'nin en son görüldüğü mahalledeki demir yolu ve yanındaki derenin hattı ile yaklaşık 50 kilometrekarelik alanda arama yapıldı.

4 yaşındaki Nazlı'nın cansız bedeni, saat 15.30 sıralarında kaybolduğu bölgeye 5 kilometre mesafedeki Aksu Deresi'nde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Kocabaş Mahallesi'nde dün Nazlı Ş'den haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş ve bölgede arama çalışması başlatılmıştı.

Nazlı Ş'nin evlerine yakın bir noktadaki demir yolunun üzerinde yürüdüğü görüntüler, mahalledeki bir evin güvenlik kamerasınca kaydedilmiş, bunun üzerine arama çalışmaları demir yolu ve yanındaki derede yoğunlaştırılmıştı.