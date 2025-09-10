Denizli'de kayıp olarak aranan kişinin cesedi gölette bulundu
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan Hasan Yiğit isimli kişinin cansız bedeni baraj gölünde bulundu.
Kaynak: AA
Pamukkale ilçesinde yaşayan Hasan Yiğit'ten (25) pazar akşamından beri haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.
Ekipler, Yiğit'in Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Göleti civarına gitmiş olabileceği bilgisi üzerine pazartesi günü bölgede arama çalışması başlattı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Polis Dalgıç ekipleri, bölgede çalışma yürüttü.
Dalgıçların çalışmasıyla suda bulunan Yiğit'in cesedi, Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.