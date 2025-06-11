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Denizli'de kazada yaralanan sürücü 52 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 11.06.2025 13:36
  • Giriş: 11.06.2025 13:36
  • Güncelleme: 11.06.2025 13:36
Kaynak: AA
Denizli'de kazada yaralanan sürücü 52 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Serinhisar ilçesinde otomobilin traktöre çarptığı kazada yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yaralı otomobil sürücüsü Durak Kef (52), Acıpayam Devlet Hastanesinde 52 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini yitirdi.

Kefin'in cenazesi Çameli ilçesi Kalınkoz Mahallesi'nde toprağa verildi.

Duran Kef'in kullandığı 20 GN 042 plakalı otomobil, 21 Nisan'da ilçe yakınlarında Remzi Kılıç idaresindeki 20 ADS 527 plakalı traktöre arkadan çarpmış, kazada sürücüler ile otomobildeki Tuğba Kef yaralanmış, Hatice Turan ise kaldırıldığı hastanede ölmüştü.

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