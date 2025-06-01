Denizli'de kimyasal kazanına düşen işçi öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, kimyasal dolu kazana düşen işçi, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Gümüşçay Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çalışan Dursun Çığ (53), henüz belirlenemeyen nedenle içinde kimyasal bulunan kazanın içine düştü.

Diğer çalışanların ihbarıyla olay yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibinin çalışmasıyla bulunduğu yerden ağır yaralı olarak çıkarılan Çığ, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çığ, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.