Denizli'de maden ocağında göçük: Toprak altındaki 2 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

Denizli'de madende dün meydana gelen göçükte mahsur kalan iki işçinin çıkarılması amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Acıpayam ilçesi Karaismailler Mahallesi'ndeki maden ocağında mahsur kalan işçiler Hüseyin Turan ve Ömer Duran, ekiplerin çalışmalarına rağmen henüz kurtarılamadı.

Jandarma, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekiplerinin yürüttüğü çalışmalara maden işçileri de destek veriyor.

Acıpayam Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu, olaya ilişkin şunları söyledi:

"Şu an için sağlıklarında kötüye giden bir durum yok. Bir arkadaşımız diz altına, diğer arkadaşımız ise beline kadar gömülü vaziyette. Bir arkadaşımızı bacağına gelen taşı aldığımız zaman, diğer arkadaşımızı da önündeki malzemeleri alarak çıkarmış olacağız."

Karaismailler Mahallesi'ndeki maden ocağında dün göçük meydana gelmiş, olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmişti.