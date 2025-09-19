Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 19.09.2025 18:49
Kaynak: AA
Denizli'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde minibüs ile çarpışan otomobildeki anne ve 2 çocuğu yaralandı.

Rabia Ö. yönetimindeki 20 AOC 526 plakalı otomobil, Gerzele Mahallesi 585 Sokak'ta Uğur B. idaresindeki 20 M 0314 plakalı minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ile çocukları Asel Ö. ve Mert Ö. yaralandı.

Ambulansla Servergazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.​​​​​​​

