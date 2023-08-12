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Denizli'de motosikletin yayalara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde motosikletin yayalara çarpması sonucu biri hamile, 3 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 12.08.2023 23:34
  • Giriş: 12.08.2023 23:34
  • Güncelleme: 12.08.2023 23:34
Kaynak: AA
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Denizli'de motosikletin yayalara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda sivil araçlara yasak yolda ilerleyen Mehmet D. yönetimindeki 20 AJA 873 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Bahar E. ile hamile olduğu öğrenilen Elif D'ye çarptı.

Olayda yaralanan motosikletin sürücüsü Mehmet D, Bahar E. ile Elif D. ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Elif D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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