Denizli'de orman yangını 2. gününde: MSB'den açıklama

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, önceki gün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Başkarcı Mahallesi Başkarcı Dağı'nda perşembe günü başlayan yangına müdahale gece de sürdü.

Havanın aydınlanmasıyla helikopterler de çalışmalara destek veriyor.

Sarp ve dağlık arazideki yangını söndürme çalışmalarına Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 60 personel, 30 araç, 40 arazöz, iş makineleri ve 4 helikopter katılıyor.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için bir helikopterin daha görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Denizli ili Tavas ilçesinde 25 Ekim'de meydana gelen ve devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için Kara Kuvvetlerimize ait 1 helikopter görevlendirildi" ifadesi kullanıldı.