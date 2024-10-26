Denizli'de orman yangını 2. gününde: MSB'den açıklama
Denizli'nin Tavas ilçesinde 2 gün önce başlayan orman yangını devam ediyor. MSB, yangının söndürme çalışmaları için bir helikopterin daha görevlendirildiğini bildirdi.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, önceki gün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Başkarcı Mahallesi Başkarcı Dağı'nda perşembe günü başlayan yangına müdahale gece de sürdü.
Havanın aydınlanmasıyla helikopterler de çalışmalara destek veriyor.
Sarp ve dağlık arazideki yangını söndürme çalışmalarına Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 60 personel, 30 araç, 40 arazöz, iş makineleri ve 4 helikopter katılıyor.
MSB'DEN AÇIKLAMA
Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için bir helikopterin daha görevlendirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Denizli ili Tavas ilçesinde 25 Ekim'de meydana gelen ve devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için Kara Kuvvetlerimize ait 1 helikopter görevlendirildi" ifadesi kullanıldı.