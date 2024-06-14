Denizli'de orman yangını

Denizli'nin Babadağ ilçesinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Güncel 14.06.2024 14:19 Giriş: 14.06.2024 14:19

Güncelleme: 14.06.2024 14:19 Kaynak: AA

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Fotoğraf: İHA