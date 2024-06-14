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Denizli'de orman yangını

Denizli'nin Babadağ ilçesinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Güncel
  • 14.06.2024 14:19
  • Giriş: 14.06.2024 14:19
  • Güncelleme: 14.06.2024 14:19
Kaynak: AA
Denizli'de orman yangını
Fotoğraf: İHA

Denizli'nin Babadağ ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale başlatan ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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