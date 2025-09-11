Denizli'de orman yangını çıktı
Denizli'nin Buldan ilçesinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kaynak: AA
Hasanbeyler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter, 4 arazöz, 1 su ikmal, 5 ilk müdahale, iş makinesi ve 44 personelle itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.