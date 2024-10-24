Denizli'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor



Denizli’de Karcı Dağında saat 14.30 sularında saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahalede bulundu. Yangının sarp arazide olması ve karadan ulaşımın zorlu olması nedeniyle karadan müdahale yetersiz kaldı. Karadan yapılan ilk müdahalenin ardından bölgeye yangın söndürme helikopteri ve yangın söndürme uçakları sevk edilerek havadan müdahale başladı. Yaklaşık 3 saattir müdahalelerin sürdüğü orman yangını halen devam ediyor.

Ekipler zorlu arazi şartlarına rağmen alevleri kontrol altına almak için cansiperane mücadeleye devam ediyor.