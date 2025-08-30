Denizli'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor.

Çatak Mahallesi ile Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi arasında dün çıkan orman yangınına gece boyunca da müdahale edildi.

Çalışmalar sırasında iş makinesinin ekipmanına ayağı sıkışan Buldan Orman İşletme Müdürlüğünde görevli dozer operatörü Burak Pehlivanoğlu yaralandı. Pehlivanoğlu'nun ayağında kırık olduğu öğrenildi.

Alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediliyor.