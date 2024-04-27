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Denizli'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, 4 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 27.04.2024 21:37
  • Giriş: 27.04.2024 21:37
  • Güncelleme: 27.04.2024 21:37
Kaynak: AA
Denizli'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

A.A. yönetimindeki 20 ACA 347 plakalı otomobil, Darıveren Mahallesi yakınlarında Ahmet Argün idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.

Kazanın ardından bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Motosiklet sürücüsü Argün, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Yaralanan otomobil sürücüsü A.A. ile aynı araçta bulunan Serdar İ, Rumeysa Ö. ve Tuğba Ş, Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü A.A. tedavisinin ardından gözaltına alındı.

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