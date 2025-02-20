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Denizli'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Güncel
  • 20.02.2025 00:52
  • Giriş: 20.02.2025 00:52
  • Güncelleme: 20.02.2025 00:56
Kaynak: AA
Denizli'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
AA

Denizli'de otomobil ile kamyonet çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Süleyman Torga idaresindeki 48 ANA 517 plakalı kamyonet, Zeytinköy Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde Mehmet Egeli (40) yönetimindeki 07 FEB 53 plakalı otomobille çarpıştı.​​​​​​​

Sağlık ekipleri otomobildeki Kadir Egeli'nin (17) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücüler ile kamyonette bulunan iki çocuk Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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