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Denizli'de otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı

Ajans Haberleri
  • 04.09.2023 14:02
  • Giriş: 04.09.2023 14:02
  • Güncelleme: 04.09.2023 14:03
Kaynak: AA
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Denizli'de otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı.

Kıbrısşehitler Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan kimlikleri öğrenilemeyen 2 kadına, yol ortasında araçların geçmesini bekledikleri sırada bir otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan kadınlar, yoldan geçen başka bir otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kadınlar, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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