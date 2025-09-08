Denizli'de otomobilin çarptığı kadın öldü

Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 08.09.2025 17:27
  • Giriş: 08.09.2025 17:27
  • Güncelleme: 08.09.2025 17:27
Kaynak: AA
DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

A.İ.G. (67) idaresindeki 20 AJB 180 plakalı otomobil, Zafer Mahallesi Menderes Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Figen Altuntaş'a (45) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Altuntaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Altuntaş'ın yan yolda belediye otobüsünden indikten sonra bulvardan yolun karşısına geçmeye çalıştığı öğrenildi.

Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

