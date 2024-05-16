Denizli'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
S.G. idaresindeki 07 BFK 745 plakalı otomobil, Kumkısık Mahallesi Salihağa Kavşağı yakınlarında, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.