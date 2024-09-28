Denizli'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobilin çarptığı genç kız yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
İ.D'nin kullandığı 20 AOF 733 plakalı otomobil, Menderes Bulvarı'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan Neşe Çevik'e (21) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Çevik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü İ.D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
- Kardeşi de trafik kazasında hayatını kaybetmişti
Öte yandan trafik kazasında yaşamını yitiren Çevik'in 16 yaşındaki kardeşi Cengiz Çevik'in de 3 yıl önce Buldan ilçesi Meyele mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.