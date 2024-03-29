Denizli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Kaynak: AA
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
İ.A. idaresindeki 34 CNM 885 plakalı otomobil, Üniversite Caddesi'nde, Aziz Soysaç'ın (25) kullandığı 20 ALJ 110 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü Soysaç, kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.