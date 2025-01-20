Denizli'de otomobille çarpışan motosikletli kurye hayatını kaybetti
Denizli'de otomobille çarpışan motosikletli kurye Abdullah İşçen yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
S.K'nin kullandığı otomobil, Fevzi Çakmak Bulvarı'ndaki Deliktaş Köprülü Kavşağı'nda motosikletli kurye 24 yaşındaki Abdullah İşçen idaresindeki motosikletle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü İşçen'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Otomobil sürücüsü S.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.