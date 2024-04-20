Denizli'de sağanak, dolu ve şiddetli rüzgar etkili oldu
Kaynak: AA
Denizli'nin Kale ilçesinde, sağanak, dolu ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Bir otelin çatısı, gece saatlerinde etkili olmaya başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Park halindeki otomobillerin üzerine düşen çatı malzemeleri, 2 otomobilde hasar oluşturdu.
Sağanak ve dolu yağışı nedeniyle ilçedeki bazı tütün seraları zarar gördü, yollarda su birikintileri oluştu.
Ya-tu Otomotiv Hürriyet İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi.