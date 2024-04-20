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Denizli'de sağanak, dolu ve şiddetli rüzgar etkili oldu

Ajans Haberleri
  • 20.04.2024 11:02
  • Giriş: 20.04.2024 11:02
  • Güncelleme: 20.04.2024 11:02
Kaynak: AA
Denizli'de sağanak, dolu ve şiddetli rüzgar etkili oldu

Denizli'nin Kale ilçesinde, sağanak, dolu ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Bir otelin çatısı, gece saatlerinde etkili olmaya başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Park halindeki otomobillerin üzerine düşen çatı malzemeleri, 2 otomobilde hasar oluşturdu.

Sağanak ve dolu yağışı nedeniyle ilçedeki bazı tütün seraları zarar gördü, yollarda su birikintileri oluştu.

Ya-tu Otomotiv Hürriyet İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi.

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