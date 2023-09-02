Denizli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Denizli'de sağanak nedeniyle bazı cadde ve yollarda su birikintisi oluştu, meydana gelen kazalarda 6 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Kentte akşam saatlerinde aralıklarla başlayan yağış daha sonra etkisini artırdı.
Su birikintileri oluşan bazı cadde, sokak ve yollarda uzun araç yoğunluğu yaşandı.
Sağanak nedeniyle polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı.
Su dolan yollarda bazı araçlar mahsur kaldı.
Öte yandan meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi hafif şekilde yaralandı.