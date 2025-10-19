Denizli'de şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA
DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 ZE 151 plakalı otomobil, Derbent Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri araçta yaralanan 5 kişiyi ambulansla Buldan Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralılardan Mehmet Karaca yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Araçtakilerin düğün konvoyu sırasında kaza geçirdikleri öğrenildi.