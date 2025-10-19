Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Denizli'de şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 19.10.2025 18:15
  • Giriş: 19.10.2025 18:15
  • Güncelleme: 19.10.2025 18:15
Kaynak: AA
Denizli'de şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 ZE 151 plakalı otomobil, Derbent Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri araçta yaralanan 5 kişiyi ambulansla Buldan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralılardan Mehmet Karaca yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Araçtakilerin düğün konvoyu sırasında kaza geçirdikleri öğrenildi.

BirGün'e Abone Ol