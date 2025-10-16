Denizli'de silahlı saldırı: Okul müdürü yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, kantin çalışanının silahlı saldırısına uğrayan okul müdürü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir ilkokulun müdürü 48 yaşındaki F.Ö'ye, Yenişafak Mahallesi'nde park halindeki otomobiline çocuklarıyla bindiği sırada okulun kantin çalışanı 17 yaşındaki K.K. tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan F.Ö, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

F.Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan bir süre önce kantini işleten şüphelinin babasının, okul müdürünü kantin sözleşmesi nedeniyle tehdit ettiği ve bu nedenle ceza aldığı öğrenildi.