Denizli'de sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın hayatını kaybetti
Denizli’nin Babadağ ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazı bir can aldı. Mollaahmet Mahallesi’ndeki evlerinde yaşayan Gülten ve Yaşar Karaoğlan çifti gazdan zehirlendi. Sağlık ekipleri Gülten Karaoğlan’ın hayatını kaybettiğini belirlerken, eşi hastanede tedavi altına alındı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: AA
Denizli'nin Babadağ ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybetti, evli olduğu erkek tedavi altına alındı.
Mollaahmet Mahallesi'ndeki müstakil evde yaşayan Gülten ve Yaşar Karaoğlan'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine eve sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Adrese gelen ekipler, çiftin sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiğini tespit etti.
Sağlık ekipleri, Gülten Karaoğlan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Gazdan etkilenen Yaşar Karaoğlan ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.