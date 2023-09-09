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Denizli'de su kanalına devrilen otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 09.09.2023 23:01
  • Giriş: 09.09.2023 23:01
  • Güncelleme: 09.09.2023 23:01
Kaynak: AA
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Denizli'de su kanalına devrilen otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti

Hüseyin Güler (46) yönetimindeki 20 PS 492 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Pınarcık Mahallesi'ndeki yağmur suyu tahliye kanalına devrildi ve ters döndü.

Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan Nihal Güler ile Gülsüm, Mustafa Selim ve Hatice Serra Topçu hayatını kaybetti.

İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan sürücü ile Emine Nisa (9) ve Rıdvan Güler (21), Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

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