Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Denizli'de takla atan otomobildeki iki kardeşten biri öldü

Denizli-Aydın Otoyolu'nda takla atan otomobildeki iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 08.11.2023 11:40
  • Giriş: 08.11.2023 11:40
  • Güncelleme: 08.11.2023 11:42
Kaynak: AA
Denizli'de takla atan otomobildeki iki kardeşten biri öldü

Zeki B. (19) idaresindeki 09 AGS 628 plakalı otomobil, otoyolun Sarayköy ilçesi Kumluca Mahallesi yakınlarında bariyere çarptıktan sonra takla attı.

Kazada sürücü yaralandı, ağabeyi Muhammed B. (26) yaşamını yitirdi.

Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.​​​​​​​

BirGün'e Abone Ol

 

 

 